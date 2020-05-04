العميد التميمي يقوم بزيارة العقيد عبدالله برعود ونائب رئيس المقاومة بغيل باوزير الجريح عمر باوزير وبيت الشهيد الشيخ علي باوزير ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

قام المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، بعدد من الزيارات التفقدية، لشخصيات أمنية وإجتماعية وأسر الشهداء.

حيث زار العميد التميمي مدير الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية سابقاً العقيد عبدالله محمد برعود، ببيته في منطقة شحير أثر تعرضه لبتر رجله، كما قام بزيارة نائب رئيس المقاومة بغيل باوزير الجريح عمر عبدالله باوزير، وكذا أسرة الشهيد الشيخ علي بن سالم باوزير.

وتأتي هذه الزيارات ضمن خطط المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، من خلال تفقد الشخصيات الأمنية والإجتماعية وأسر الشهداء خلال شهر رمضان المبارك.