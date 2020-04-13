العميد التميمي يقوم بزيارة تفقدية إلى المناطق الشرقية بساحل حضرموت ويشدد على رفع الجاهزية القصوى لدى منتسبي الأمن ⋆

شرق حضرموت (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

قام المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى المناطق الشرقية بساحل حضرموت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بحصر احتياجات مكافحة فيروس كورونا.

وشدد العميد التميمي على ضرورة رفع الجاهزية القصوى لدى منتسبي الأمن والشرطة وتواجد القيادات والجنود في الميدان للقيام بمهامهم وواجباتهم.

وأشار المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، إلى تدارس مع المحافظ البحسني موضوع إغلاق مدينتي الشحر والديس الشرقية لمدة أسبوعين، حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي الفيروس، مع ضرورة إبقاء التيار الكهربائي والماء مستمر دون إنقطاع، نظراً لحالة الطوارئ العاجلة التي تعيشها المدينتين.

كما التقى العميد التميمي مدير مركز أمن مديرية الحامي الملازم أول صالح البحسني مطلعاً منه إلى مدى جاهزية المركز وأهم الاحتياجات والمتطلبات التي تنقصهم.