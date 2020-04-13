نخبة حضرموت

العميد التميمي يقوم بزيارة تفقدية إلى المناطق الشرقية بساحل حضرموت ويشدد على رفع الجاهزية القصوى لدى منتسبي الأمن ⋆

13 أبريل، 2020
0

شرق حضرموت (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

قام المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى المناطق الشرقية بساحل حضرموت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بحصر احتياجات مكافحة فيروس كورونا.

وشدد العميد التميمي على ضرورة رفع الجاهزية القصوى لدى منتسبي الأمن والشرطة وتواجد القيادات والجنود في الميدان للقيام بمهامهم وواجباتهم.

وأشار المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت، إلى تدارس مع المحافظ البحسني موضوع إغلاق مدينتي الشحر والديس الشرقية لمدة أسبوعين، حفاظاً على سلامة المواطنين من تفشي الفيروس، مع ضرورة إبقاء التيار الكهربائي والماء مستمر دون إنقطاع، نظراً لحالة الطوارئ العاجلة التي تعيشها المدينتين.

كما التقى العميد التميمي مدير مركز أمن مديرية الحامي الملازم أول صالح البحسني مطلعاً منه إلى مدى جاهزية المركز وأهم الاحتياجات والمتطلبات التي تنقصهم.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إلى الأمن التميمي الجاهزية الشرقية العميد القصوى المناطق بزيارة بساحل تفقدية حضرموت رفع على لدى منتسبي ويشدد يقوم

إقرا أيضا

Photo of بالتنسيق بين الجهات العسكرية و الأمنية في البوابة الغربية للمحافظة الفشل يصاحب مهربي القات ⋆

بالتنسيق بين الجهات العسكرية و الأمنية في البوابة الغربية للمحافظة الفشل يصاحب مهربي القات ⋆

13 أبريل، 2020
Photo of تنفيذا لقرار محافظ المحافظة بتنفيذ حظر التجوال في ارجاء المحافظة..وفي اليوم الثالث على التوالي القيادات العسكرية والامنية والمدنية بالمحافظة  تتواجد في الميدان أثناء تنفيذ قرار حظر التجوال (صور) ⋆

تنفيذا لقرار محافظ المحافظة بتنفيذ حظر التجوال في ارجاء المحافظة..وفي اليوم الثالث على التوالي القيادات العسكرية والامنية والمدنية بالمحافظة  تتواجد في الميدان أثناء تنفيذ قرار حظر التجوال (صور) ⋆

13 أبريل، 2020
Photo of ابناء حضرموت في الخارج: ننتظر دعم اللجنة التي شكلها المحافظ البحسني “فالمعاناة صعبة ⋆

ابناء حضرموت في الخارج: ننتظر دعم اللجنة التي شكلها المحافظ البحسني “فالمعاناة صعبة ⋆

13 أبريل، 2020
Photo of انتقالي الشحر يواصل حملات التعقيم لتشمل ادارات الامن والمرور والدفاع المدني ⋆

انتقالي الشحر يواصل حملات التعقيم لتشمل ادارات الامن والمرور والدفاع المدني ⋆

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق