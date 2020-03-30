نخبة حضرموت

العميد التميمي يلتقي أفراد قسمي البحث والتحري بأمن وشرطة ساحل حضرموت ويشدد على الأمانة والمسؤولية في العمل ⋆

30 مارس، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

التقى المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأحد، بمقر الإدارة العامة، أفراد قسمي البحث والتحري بأمن وشرطة ساحل حضرموت.

وخلال اللقاء الذي حضره مستشار المدير العام لشؤون البحث والتحري العقيد فرج بابهيش، ونائب مدير إدارة البحث العام المقدم رياض العكبري، ومدير التحريات بالبحث العام الرائد عبدالله البطاطي،  ومدير مكتب المدير العام النقيب صالح باسمير، شدد العميد التميمي على الأفراد بضرورة التحلي  بالأمانة والمسؤولية في العمل.

مؤكداً أن اللقاء جاء نظراً للمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وتتطلب اليقضة والجاهزية التامة، حاثهم على الإنضباط في العمل وعدم ظلم المواطنين وإنصافهم، والأبتعاد عن المحسوبية والقبلية والرشاوي.

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