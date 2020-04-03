المندب نيوز

العميد التميمي يلتقي رابطتي ناديي التضامن والشعب لمساعدة قوات الأمن في تنفيذ قرار حظر التجوال بمنطقتي الشرج والديس

3 أبريل، 2020
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العميد التميمي يلتقي رابطتي ناديي التضامن والشعب لمساعدة قوات الأمن في تنفيذ قرار حظر التجوال بمنطقتي الشرج والديس

المكلا (المندب نيوز) خاص

التقى المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، عصر اليوم الخميس، بمقر أمن مديرية المكلا، رابطتي ناديي التضامن والشعب لمساعدة قوات الأمن والشرطة في تنفيذ قرار حظر التجوال بمنطقتي الشرج والديس، أبتداءً من عصر اليوم.

وطالب العميد التميمي مندوبي الرابطتين بتشكيل لجنة لكل نادي، ليتم توزيعها في مركز عمليات وآخرين على الدوريات للتعرف على أبناء مناطقهم، تجنباً لاستغلال الحظر من قبل أي عناصر مندسة تحاول زعزعة أمن وأستقرار المحافظة.

حضر اللقاء مدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي، ومدير قوات النجدة العقيد لبيد الحميري، وقائد القوات الخاصة العقيد عادل التميمي.

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