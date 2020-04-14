العميد التميمي يلتقي قيادات وأفراد قوات الدفاع المدني بأمن وشرطة ساحل حضرموت ويشدد على ضرورة اليقظة والاستعداد التام ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) التوجيه المعنوي والعلاقات العامة

التقى المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الثلاثاء، قيادات وأفراد قوات الدفاع المدني، للوقوف أمام جاهزيتها.

وشدد العميد التميمي على ضرورة أن يكون جميع منتسبي قوات الدفاع المدني في يقظة واستعداد تام لمواجهة أي طارئ قد يحدث.

مشيداً بالإنجازات التي حققتها قوات الدفاع المدني بأمن وشرطة ساحل حضرموت؛ على مستوى سرعتها في إخماد الحرائق ومكافحتها لفيروس كورونا من خلال الرش والتعقيم