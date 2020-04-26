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العميد الحوتري يتفقد سير الاعمال في المرافق و المؤسسات الرسمية

26 أبريل، 2020
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اطلع العميد عبدالله الحوتري، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، صباح اليوم الأحد، على سير الأعمال في المرافق والمؤسسات الرسمية في مدينة زنجبار.

وتأتي الجولة التفقدية تنفيذا لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي بالإدارة الذاتية لعموم محافظات الجنوب.

وخلال الزيارة، دعا العميد الحوتري الموظفين إلى العمل ومضاعفة الجهود لخدمة مصالح المواطنين.

وشدد العميد الحوتري على العمل وفق البيان الصادر عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

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