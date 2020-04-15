العميد الخولاني يشارك في تشييع أحد شهداء الواجب من افراد الشرطة العسكرية

في موكب جنائزي مهيب شيع صباح اليوم الثلاثاء مجموعة من قيادة وضباط وصف وجنود الشرطة العسكرية، شهيد الواجب الجندي سلطان عبده محمد القدسي الذي استشهد في محيط جبل هان أثناء صد هجوم مليشيا الحوثي إلى مثواه الأخير في مديرية المواسط عزلة مطران.

وخلال مراسيم التشييع قال العميد الخولاني: أن الشهيد كان له دورا بطوليا وطنيا مخلصا مثله مثل زملائه ورفاقه الشهداء رحمة الله عليهم جميعا ممن سبقوه في مواطن الشرف وسيظل ماقدموه محفورا في جبهة التاريخ النضالي اليمني. وفي ذاكرة الأجيال الحرة.

وأكد الخولاني: أن عزيمة أبطال الجيش الوطني لم ولن تركع أوتخضع لمن يريد أن ينتقص من حريتها وكرامتها أو يصادر مبادئ الجمهورية التي ضحى شعبنا برجاله الاحرار من أجلها ومن مختلف شرائح المجتمع من مفكرين واطباء واكادميين ومعلمين ومهندسيين.

وشدد العميد الخولاني: أن هذه التضحيات الجزيلة والشجاعة لن تذهب سدى، بل انها تجذر وتعمق وتخلد روح اليمن الحضارة والتاريخ والإنسان الابي الشجاع القادر، وهي درس كبير وهزيمة شنيعة تمزق قلوب اعداء الوطن والانسانية من عصابات الامامة الحوثية المتخلفة والبليدة ممن ظنوا بهذا الشعب عجزا واستسلاما لهم ولمشاريعهم فقد وجدوا جبالا في الجبال وجحافل في فرد وقوة مرعبة في عزيمة جندي اومواطن جمهوري مخلص.

وأشار العميد الخولاني: أن زملاء الشهيد من قيادة وضباط وصف وجنود الشرطة العسكرية وكل وحدات الجيش والامن المرابطين في جبهات الدفاع عن الجمهورية ماضون على الدرب والعهد والوفاء ولن يخونوا تضحيات الشهداء وسيظلون حراسا أمناء للجمهورية أرضا وإنساناً .

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