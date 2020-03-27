العميد السليماني : المرحلة صعبة وحرجة ونعمل في أكثر من جبهة ويتطلب ذلك تظافر الجهود وتكاتف الجميع



أكد قائد اللواء الثاني مشاة بحري ( بلحاف ) في مديرية رضوم محافظة شبوة العميد / علي أبوبكر المصاب السليماني في تصريح صحفي لوسائل الإعلام بأن البلاد تمر في مرحلة صعبة وحرجة للغاية وتتطلب من الجميع الوقف صف واحد في مواجهة الظروف التي يمر بها الوطن وفي مقدمتها وباء الكورونا الذي يجتاح العالم بأسرة ويوقف عجلة الحياة في الكرة الأرضية عن الدوران .

وأردف العميد السليماني قائلاً : نمر في ظرف استثنائي ومنعطف ومنعرج خطير لا يقبل أنصاف الحلول أو الوقوف بأرجل مرتعشة لا تقوى على الثبات على الأرض في رياح المعطيات وعواصف المتغيرات والأحداث .

واختتم قائلاً : أننا نعمل في مرحلة صعبة وعلى عدة جبهات وبامكانيات شحيحة ونادرة ، ولكننا نؤمن بتمسك هذا الشعب وعزيمتة الفولاذية وقدرة الحديدية في الخروج إلى بر الأمن والأمان بتظافر الجهود وحشدالأمكانيات المتاحة وتشمير السواعد وتكاتف الجميع من أجل زوال الغمة على الوطن ورفع البلاء والمحن .