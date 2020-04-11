المندب نيوز

العميد العوبثاني يشيد بدور المواطنين في استجابتهم السريعة بحظر التجوال ويشدد على الالتزام في البيوت

11 أبريل، 2020
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المكلا (المندب نيوز) خاص

أشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني بدور المواطنين في استجابتهم ومساعدتهم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتزامهم بحظر التجوال في مديريات الوادي والصحراء.

مثمنا التعاون الكبير بين ملاك المحال التجارية والمطاعم والمرافق الخدمية مع رجال الأمن في منع التجول والتجمعات للحيلولة من انتشار الوباء حفاظا على سلامتهم.

وناشد العوبثاني أولياء الأمور بضبط ابنائهم وتقييدهم بقرارات حظر التجوال والبقاء في بيوتهم وعدم جلوسهم في الشوارع العامة وداخل الاحياء من الساعة السادسة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا، داعيا عقال الحارات بمتابعة المواطنين بضبط أطفالهم داخل البيوت.

مشددا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين والمخترقين لقرارات حظر التجوال بدءاً من مساء اليوم.

وأشاد العوبثاني بجهود الضباط والجنود في الشوارع والدوريات لحفظهم على سلامة المواطنين وتوعيتهم بمخاطر الوباء، حاثا إياهم على الصبر وتحمل المتاعب في سبيل راحة المواطن وسلامته.

هذا وتنتشر الأجهزة الأمنية بنقاط في الشوارع العامة ودوريات متحركة داخل الاحياء في المديريات لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والحماية عبر مكبرات الصوت داعية المخالفين والمخترقين لقرارات حظر التجوال في المديريات بالالتزام في البيوت وعدم التعرض للمساءلة والعقاب.

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