العميد المشوشي يطلع على جاهزية وأداء قوات حماية المنشآت الحكومية

قام العميد نبيل المشوشي أركان ألوية الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث دعم وإسناد ، اليوم السبت ، بزيارة تفقدية إلى معسكر الصولبان مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية.

وفور وصوله إلى المعسكر كان في استقباله العميد أحمد مهدي بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية والذي رحب بالعميد نبيل المشوشي والوفد المرافق له.

واستهل المشوشي زيارته بجولة تفقدية شملت أقسام وإدارات قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية حيث اطلع على الجاهزية ومستوى الأداء لتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية في محافظتي عدن ولحج.

كما قام العميد نبيل المشوشي ومعه العميد أحمد بن عفيف بتفقد أبراج حراسة المعسكر وكذا التجهيزات لإنشاء ميدان تدريبي خاص بقوات حماية المنشآت الحكومية.

عقب ذلك ترأس العميد المشوشي اجتماعا لأركان وضباط قوات حماية المنشآت الحكومية بحضور العميد أحمد بن عفيف جرى خلاله مناقشة المهام التي تنفذها قوات حماية المنشآت والجهود المبذولة في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية لتأمين والتأكيد على استمرار عملها بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع العميد المشوشي لاحتياجات قوات حماية المنشآت الحكومية مشيرا إلى أن قيادة ألوية الدعم والإسناد وبتوجيهات من قيادة قوات التحالف بعدن ستعمل على تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات لقوات حماية المنشآت للاستمرار في عملها.

وأشاد المشوشي بمستوى الأداء الكبير والانضباط العسكري والأمني لمنتسبي قوات حماية المنشآت الحكومية والذي ينعكس ايجابا لدى المواطنين في كافة المرافق والمؤسسات الحكومية.

وقدم المشوشي شكره لقيادة قوات حماية المنشآت الحكومية ممثلة بالعميد أحمد بن عفيف قائد القوات وذلك نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها وكافة منتسبي القوات لدعم الأمن والاستقرار والمبادرة لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين.

من جانبه أكد العميد أحمد بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية استعداد القوات لتولي كافة المهام الأمنية لتأمين المرافق الحيوية في المحافظات طبقا لاتفاق الرياض.

وأشار إلى أن قوات حماية المنشآت الحكومية ستبقى سدا وحاجزا أمام كافة المخاطر التي تستهدف الوطن والشعب ولن تتوانى في تنفيذ أي مهام توكل إليها من قبل القيادة السياسية والعسكرية.

وقال بن عفيف أن قوات حماية المنشآت بذلت جهودا كبيرة لتأمين المرافق والمؤسسات الحكومية في عدن ولحج وذلك بدعم من قوات التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما قدم بن عفيف شكره لقيادة قوات التحالف بعدن ممثلة بالعميد ركن طيار بندر العتيبي على ما تقدمه لقوات حماية المنشآت الحكومية وكذا الدعم الكبير من قبل قيادة قوات الدعم والإسناد ممثلة بالعميد محسن الوالي والعميد نبيل المشوشي.