المندب نيوز

العميد “الوالي” يترأس اجتماعا لمناقشة تأمين المرافق الصحية في عدن

3 مايو، 2020
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العميد “الوالي” يترأس اجتماعا لمناقشة تأمين المرافق الصحية في عدن

عدن ( المندب نيوز ) خاص

ترأس العميد محسن الوالي القائد العام لألوية الدعم والإسناد والاحزمة الأمنية اجتماعا ضم العميد نبيل المشوشي اركان ألوية الدعم والإسناد والعميد أحمد بن عفيف قائد قوات حماية المنشآت الحكومية والعميد أحمد فضل مدير الدائرة المالية لألوية الدعم والإسناد.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة قوات حماية المنشآت الحكومية بمعسكر الصولبان جرى مناقشة المستجدات الأمنية في الفترة الراهنة خصوصا بالمرافق الطبية والصحية بالعاصمة عدن.

وناقش الاجتماع مهام تأمين المرافق الطبية والصحية والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب الأمني داخل تلك المرافق ورفع مستوى اليقظة الأمنية لمواجهة التحديات التي قد تعطل سير العمل وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع وضع آلية مشتركة لحملات الرش بالمبيدات وذلك لمكافحة البعوض والحشرات الضارة وتعقيم المؤسسات والمرافق والأماكن العامة في العاصمة عدن.

وأشاد المجتمعون بحملة التعقيم والرش التي تنفذها قوات حماية المنشآت في المرافق والمؤسسات الحكومية بالعاصمة عدن مؤكدين بأن تلك الحملة تنم عن وطنية وحب منتسبي القوات للعاصمة عدن ومبادرتهم لتعقيمها حماية لأهلها من الأوبئة والأمراض.

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