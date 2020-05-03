العميد صالح علي الدياني “ابوقحطان” يعزي أسرة الحماطي في وفاة مدير محطة الكهرباء المنطقة الوسطى

بعث العميد صالح الدياني (ابوقحطان) برقيه عزاء ومواساة لأسرة آل الحماطي في وفاة الشيخ حسين ناصر الحماطي مدير محطة كهرباء المنطقة الوسطى الذي وافته المنية في دوله الهند بعد معاناه له من المرض .

وبهذا المصاب الجلل عزاء العميد ابوقحطان أسرة الحماطي في الداخل والخارج سائل المولى عزوجل له المغفرة والرحمه وعتق من النار

انا لله وانا اليه راجعون

الإسيف// العميد صالح علي احمد الديانيابوقحطان

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