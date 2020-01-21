العميد طارق صالح: قلوبنا مع الأبطال في”نهم“ وجاهزون لدعم المعركة بما نستطيع

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-01-21 06:03:16

دعا العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية، مساء الاثنين، كل اليمنيين، الى التوحد، خلف معركة نهم، ضد ميليشيا الحوثي، الذراع الايرانية في اليمن.

وجاءت دعوة العميد طارق صالح، بالتزامن مع معارك شرسة يخوضها الجيش ضد ميليشيا الحوثي، في جبهة نهم، شرقي صنعاء.

وغرد قائد حراس الجمهورية، على حسابه في تويتر قائلاً:” ‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم“.

وأضاف” جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل مانملك“.

وختم قائد المقاومة الوطنية بدعوة كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة.