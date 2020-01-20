العميد طارق عفاش .. حارس الجمهورية اليمنية ورجل المرحلة القادمة لليمن .

حينما نتكلم عن الجمهورية اليمنية اليوم فإننا نتكلم عن وطن وجمهورية باعها شعبها واختطفتها المليشيات وعصابات الأوطان والشعوب المسلحة إيرانياً فلن نجد هناك غير رجلاً فدائياً واحداً تصدر المشهد وامسك بزمام الجمهورية اليمنية ووهب نفسه للدفاع عن الجمهورية وكرامة شعبها..،

خرج من بين آلااف البائعين وخونة الأوطان وذهب ليصنع المجد مجدداً بيده وبسواعد رجاله وأبطاله الذين لحقوه ووقفوا في صفه للدفاع عن الجمهورية اليمنية والإمساك بنهجها ومجدها وعلوها خلوداً وشموخاً وشجاعة وعزاً وفخراً بوطنه والدفاع من إجله..

إنه العميد طارق عفاش الذي تصدر المشهد اليمني وترجل ليجعل من شخصه وجهاً ومرجعاً لسيادة الجمهورية اليمنية بعد أن خذلها سلاطين وزعامات ومسائيل وقيادات الذل والهوان والمهزلة وسلموها لأيادي عابثة لا تعرف معنى الإنسانية ووجدانية الضمير..”

العميد طارق عفاش ترجل وتبختر رغم كل خيانات شعبه ومن بحوله وأصبح رجل الدولة ورجل المرحلة الحالية والقادمة وإسطوانة المجد للجمهورية اليمنية..” العميد طارق عفاش انتزع من بين ملايين الأحفاد والأفراد وخرج من بينهم أسداً يذود بعروبته وأصالته وحكمته وقيادته رفعة لليمن وشعبها يبني جيشاً خالداً للوطن حارساً للجمهوريته لايخاف لومة لائم ولايهاب ملشنة الروافض واتباعهم بائعي الاوطان معاهداً رجاله وشعبه ووطنه بأنه سيعيد المجد والكرامة والسيادة لوطنه ولجمهورية اليمن عامة..”

العميد طارق عفاش رجل اليمن وحارس الجمهورية وقائد أحفادها…” يقف اليوم صامداً امام العدو الرافضي الإيراني وخيانات زعامات الذل والهوان؛ حامياً أرضه ويمنه بكل بسالة وقوة وصلابة وشجاعة وإيمان ورفعة لجمهورية اليمن وشعبها..! العميد طارق عفاش يظهر من بين ملايين الأحفاد رافعاً راية وطنه متحدياً كل الصعوبات والخيانات التي تتوالى على الوطن عامة..!

العميد طارق عفاش يقود سفينة الدولة اليمنية ليصل بها إلى مجدها الكامل وعروبتها التي نزعها صناع الشر والإرهاب الرافضية وأتباعهم..!

العميد طارق عفاش رجل الدولة اليمنية القادمة وقائد المرحلة الحالية والقادمة أيضاً..

العميد طارق عفاش أسد اليمن الشامخ وفرسانها الثابت على مبدؤه…وأمل كل اليمنيين في المرحلة القادمة..

هكذا ظهر العميد طارق عفاش برجولته وعزه وكرامته لشعبه ويمنه وسيادة جمهوريته ليحميها ويحمي الشعب اليمني كافة من اجحاد المليشيا الحوثية الرافضية” حيث وأن العميد طارق عفاش اليوم يجسد بطولاته في الساحل الغربي ليجعل قواته وجيشه حاملةً راية وطنه وحاميةً لها ولسيادتها بداية من الساحل الغربي في المخاء حتى يصل إلى صنعاء عاصمة اليمن قريباً بإذن الله”

العميد طارق عفاش رجل الحكمة وصاحب الإرادة والإدارة فاليوم يمضي بقيادته وإدارته قدماً في سبيل إعادة سيادة الدولة التي اختطفتها مليشيا الروافض الإيرانية”. وسيظل القائد اليمني الجسور العميد طارق عفاش هو وجه الدولة اليمنية اليوم ورجل مرحلتها وحارس الجمهورية اليمنية رغم كل الإمكانيات التي يمتلكها إلا أنه وضع من وطنيته وحكمته وإدارته صورة للدولة وسيادتها وعنوان للجمهورية اليمنية وعروبتها.