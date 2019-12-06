العميد غيثان البحسني: دعم الإمارات ما زال مستمرًا لأمن حضرموت

أكد نائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني، أن الحالة الأمنية بمدن الساحل تعد نموذجاً في حالة الاستقرار الذي تعيشه كافة المديريات بفضل دعم الأشقاء في دول التحالف العربي.

وقال العميد البحسني في سياق حديثه “للغد المشرق” أن الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت تلقت تدريبات نوعية في البحث والتحريات والدفاع المدني والمرور والتحقيقات وغيرها من التخصصات الأمنية الأخرى استمر لمدة عام كامل أشرف عليه فريق مختص من وزارة الداخلية الاماراتية بقيادة العميد أحمد سيف المهيري.

وأشار نائب مدير الأمن العميد “البحسني” على أن البرنامج التدريبي المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات أسهم وبشكل فعال في تطوير المنظومة الأمنية بساحل حضرموت ما ساعدها على تأدية مهامها في ضبط الأمن والاستقرار والانتشار الأمني في كل المناطق والمديريات.

مجدداً تأكيده على أن الدعم الاماراتي لمنظومة الأمن ما زال مستمراً من خلال دفع المرتبات والتموين بشكل كامل وتقديم الدعم المعنوي واللوجستي الأمر الذي أدلى إلى جعل حضرموت أنموذجا في حالتها الأمنية وانخفاض كبير في معدلات الجريمة.

وعبر العميد غيثان البحسني في ختام حديثه عن شكره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على وقوفهم المستمر مع اليمن عموماً وحضرموت بشكل خاص.