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العميد مزمبر يزور جرحى الحرب في مصر

10 ديسمبر، 2019
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العميد مزمبر يزور جرحى الحرب في مصر

قام العميد الخضر مزمبر مدير دائرة شؤون الأفراد بوزارة الدفاع مساء اليوم ومعه المشتار الشيخ جميل العاقل السالمي بزيارة لجرحى الحرب الأخيرة والذين يتلقون العلاج في قاهرة للشهر الرابع على التوالي
وفي الزيارة التقى المزنبر كل من الجريح الجندي ناصر هادي محمد احمد بطاني أحد منتسبي اللواء حماية رئاسية  والجريح الجندي في اللواء الرابع حماية رئاسية احمد عبدالله الصلي وشقيقه الجريح الجندي صالح عبدالله الصلي  
وخلال زيارته اطمئن العميد مزمبر على أحوال الجرحى ونقل لهم تحيات وتماني قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مؤكدأ اهتمام القيادة العسكرية والحكومة بالجرحى والشهداء الأبرار الذين سقطوا وهم يدافعون عن مكتسبات الوطن.
من جانبهم عبر الجرحى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم للعميد مزمبر والشيخ جميل العاقل على هذه الزيارة والتي تعبر عن الاستشعار بالمسؤولية تجاه الجرحى من منتسبي المؤسسة الوطنية الدفاعية القوات المسلحة

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الحرب العميد جرحى في مزمبر مصر يزور

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