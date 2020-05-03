”العواضي” يكشف مستجدات جديدة بعد تدخل سلطنة عمان وحشد القبائل ويبعث رسالة للحوثي

قال الشيخ ياسر العواضي أن قبائل البيضاء مددت المهلة التي وضعتها للحوثي لتسليم المشرف الذي قتل الشهيدة جهاد الأصبحي بناء على طلب من سلطنة عمان.

وأضاف العواضي، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم، في حسابه على تويتر، أنهم لا زالوا محافظين على شعرة واحدة مع صعدة يأمل ألا يقطعها، كما يأمل من الحوثي بتسليم المتهمين للقضاء ورفع مشرفيه أوترك أبناء القبائل يتفاهموا معهم بطريقتهم.

وأكد العواضي، أن التهديدات لن تزيد قبائل البيضاء إلا عزيمة وإصرار مشيراً إلى أن علي عبدالله صالح والزوكا ماتوا موتة أبطال.

“المشهد اليمني يعيد نشر التغريدات:

1

والآن وقد انضمت صنعاء الى الطغاة من الشعف في البيضاء بقيت شعره واحده مع صعده لا نآمل بقطعها ونآمل في السيد عبدالملك كابن ناس لا ننتقص من مكانته مهما اختلفنا الانصاف بتسليم المتهمين الى القضاء صورة دم الشهيده السيده جهاد بعد أن لجأت لسطح منزلها توضح أن الرصاص من قرب وجها لوجه

2 ورفع مشرفينه الظلمة أو يتركهم وأهل الارض باتتفاهم معهم بطريقتهم وأن قطعت صعده هذه الشعره ولا نرجو ذلك فكلن علمه وجه وكل بيضاء تخايل مابزت اما انتوا يا صابح فقد وصلتوا ولكم وجهي ماتروحوا الا مشقرين بما يرضيكم والا براسي ورآس كل شريف معي والا ببياض البيضاء

3 وبعد انتهاء المهله طلب منا الاشقاء في السلطنه مهله اضافية واحتراما” لهم وحرصا على ماتبقى من اواصر مع بعض الشرفاء الذين اسأهم ذلك وتضامنوا معنا فقد تشاورت مع اولياء الدم ومشايخ الذمر وقررنا اكراما” للاشقاء في السلطنه اعطائهم المهله التي طلبوها واليد على الزناد وكلن في محجاه

4 واقول وكنت لا اود للبعض التهديدات تزيدنا غيره وحمية أما الفقش وحجور والزعكري والزعيم رحمهم الله ماتوا موتة ابطال في بلادهم وعلى قناعاتهم وقبلهم انفقش حسين بدر وكثير من الأئمه والزعماء والمساكين وان قد قررتوا وهذا واضح فارحبوا وعلى الناموس من سار لارجع وكم بايقابل من جماجم مخشعه

5 طبعا لن تجدي معهم اي وساطه قد هي في بطن الوظف اليوم أو غير اليوم هي 24 وهم بيعدوا واحنا قدامهم ويا أهل الفزعه هم قد نوا وعزموا واحنا قد بانت وجيهنا منهو من اهلها فمالها الا اهلها اقبل بزاده وزناده ولا انا في خبر شرعيه ولا تحالف ولا غيره ولا عليهم ركنا ولا نباهم فزعة قبايل خالصة

6 من سمعها أقبل لا حد يقول ما حد نباه وذي قدهو في زبنها زانها والقبايل المجاوره نرجو منهم كمافعلوا امس وونعم بهم ان يمنعوا بلادهم من تعزيزات علينا ومن هو عاجز فخبرنا سريع وبانجيهااحنا قبل الشعف ولا عنده لنا لوم وما عرضنا الاواحد ولاحد يذم في قبيلي فالبعض اتفقنا معه يقوم بدور لهدف

7 ونحن صدق رجال على حجار و لانريد من أحد شي ومعنا وجيه ومغتربين يرفعوا الراس لاحوينا اخرجت وجيهنا مليارات فمن جاء على صامح أصر حياه ومن ظروفه ما تساعده معذور واقول للسيد عبدالملك أنت مسؤل امام الله عن ماحدث وقد يحدث ولا انكر عهدنا قبل سنين على الوفاء والنقاء وانا عليه، مادمت عليه