العولقي: اتفاق الرياض لم ينص على وحدة يمنية والشمال الذي توحدنا معه في قبضة الحوثي

عدن24 | خاص

قال عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي إن اتفاق الرياض لم ينص على وحدة يمنية والشمال الذي توحدنا معه في قبضة الحوثي.وقال في تغريدة له على تويتر، رصدها محرر “عدن24” :اتفاق الرياض لم ينص على وحدة يمنية أو ستة أقاليم فهذه ليست مهمته.وأضاف: مهمة الاتفاق أمن وتنمية جنوبا وتحرير شمالا وهذا لا يريده إخوان اليمن ومن يقف خلفهم.

وتابع: نذكر الإخوان وغيرهم أن الشمال الذي توحدنا معه عام 90م بات بيد الحوثي.

وختم تغريدته: استعيدوا الشمال ونحن عونا لكم حتى لا تجدوا أنفسكم بدون وطن.

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