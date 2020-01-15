العولقي : اخوان اليمن يعتبر مساندة التحالف استعمار فيما يرحبون بتركيا وايران

4 مايو / خاص



علق عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي على التوجهات العدائية لجماعات الاخوان باليمن ضد دول التحالف العربي بشكل عام .

وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر :” يعتبرون إسناد السعودية ومصر والإمارات لعدد من البلدان العربية استعمار بينما يهللون للتدخلات التركية والإيرانية في بلاد العرب ويعملون على تعزيز حضورها بكل السُبل”.

واكد ان هذا التوجه يعد منطق ومشروع مشوه وحاقد ومريض لن يُكتب له النجاح باذن الله تعالى.