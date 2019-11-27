العولقي: الاقتتال القبلي الذي تشهده شبوة يعري أكاذيب الإخوان عن منجزات سلطتهم

عدن24 | خاص

قال عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي إن الاقتتال القبلي الذي تشهده شبوة يعري أكاذيب الإخوان عن منجزات سلطتهم.وقال العولقي في تغريدة له على تويتر، رصدها محرر “عدن24” :الاقتتال القبلي وسيل الدماء الذي تشهده أحد مناطق شبوة مساء اليوم على بعد كيلو مترات قليلة من عتق يعري أكاذيب إعلام الإخوان عن منجزات سلطتهم.وأضاف: تنامي الإرهاب والاقتتال القبلي والانفلات الأمني حقائق ماثلة في شبوة ومعظم حصة شبوة من مبيعات النفط انفقت وتنفق مجهود حربي لمليشيات الإصلاح.هذا وتشهد محافظة شبوة حالة من الانفلات الأمني بعد عودة الاقتتال القبلي بين بعض القبائل في المحافظة وسط انضار السلطات الأمنية.