العولقي : الامور في سقطرى تحت السيطرة والمبالغات هدفها تفجير الوضع

4 مايو / خاص



نفى عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي صحة الاخبار المتداولة عن سيطرة مليشيات الاخوان على معسكرات القوات الجنوبية في سقطرى.

وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر : ” لا صحة لسيطرة مليشيات الإصلاح على معسكرات القوات الجنوبية في سقطرى.

وأضاف ” معسكر الحزام في حديبو عاصمة الأرخبيل، ومعسكر آخر في مديرية قلنسية، وهناك كتيبة دفاع ساحلي التي والت للمجلس الانتقالي الجنوبي ومعسكرها في حديبو.

واكد العولقي بأن الوضع تحت السيطرة والمبالغات المنشورة تهدف إلى تفجير الوضع في سقطرى.

