العولقي: الرهان على الشرعية لهزيمة الحوثي خاسر

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، على استهداف مليشيات الحوثي مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لا حاجة للمزيد من التحليلات الخنفشارية حول استهداف مليشيات الحوثي للرياض. الحقيقة الأولى: أن المليشيات تشعر بالانتشاء بعد انتصاراتها في نهم والجوف وتقدمها في مأرب”.

وأضاف: “والحقيقة الثانية: أن الرهان على الشرعية بتركيبتها الإخوانية لهزيمة الحوثي رهان خاسر ولو أنفق التحالف كل ما يملك”.

واعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، من صنعاء وصعدة، على مناطق مدنية بالمملكة العربية السعودية.