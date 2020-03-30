المشهد العربي

العولقي: الرهان على الشرعية لهزيمة الحوثي خاسر

30 مارس، 2020
0

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، على استهداف مليشيات الحوثي مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية بصواريخ باليستية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لا حاجة للمزيد من التحليلات الخنفشارية حول استهداف مليشيات الحوثي للرياض. الحقيقة الأولى: أن المليشيات تشعر بالانتشاء بعد انتصاراتها في نهم والجوف وتقدمها في مأرب”.

وأضاف: “والحقيقة الثانية: أن الرهان على الشرعية بتركيبتها الإخوانية لهزيمة الحوثي رهان خاسر ولو أنفق التحالف كل ما يملك”.

واعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، من صنعاء وصعدة، على مناطق مدنية بالمملكة العربية السعودية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحوثي الرهان الشرعية العولقي خاسر على لهزيمة

إقرا أيضا

Photo of حملة تعقيم للمرافق الحكومية بالمكلا (صور)

حملة تعقيم للمرافق الحكومية بالمكلا (صور)

30 مارس، 2020
Photo of غريفيث يتطلع لمفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية

غريفيث يتطلع لمفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية

30 مارس، 2020
Photo of خفض أسعار البترول والديزل بساحل ووادي حضرموت (وثائق)

خفض أسعار البترول والديزل بساحل ووادي حضرموت (وثائق)

30 مارس، 2020
Photo of التصدي لمحاولة تسلل حوثية في حيس

التصدي لمحاولة تسلل حوثية في حيس

30 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق