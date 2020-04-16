العولقي : تعزيزات الإصلاح الى شقرة تفيد ان هدنة التحالف غير موجودة بالعالم الافتراضي

4 مايو / خاص



قال عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ” ان التعزيزات التابعة لمليشيات الإصلاح التي وصلت إلى مدينة شقرة مساء اليوم تؤكد أن “هدنا كورونا” التي أعلنها التحالف ليس لها وجود إلا في العالم الافتراضي”.

وأضاف العولقي في تغريدة على منصة تويتر ” مليشيا الإصلاح تعزز في شقرة وتعز ومليشيا الحوثي تعزز في الضالع” .

واكد ان الابتزازات والرهانات والمؤامرات ستتحطم على أسوار عدن باذن الله.

