4 مايو

العولقي : سيستمر الاخوان في محاولات تعطيل الاتفاق ووضع العراقيل لسببين

12 يناير، 2020
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اخبار وتقارير

الأحد – 12 يناير 2020 – الساعة 10:49 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص


علق عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على استمرار حزب الإصلاح عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر :” سيستمر الإخوان في محاولات تعطيل اتفاق الرياض ووضع العراقيل امام تطبيق بنوده لسببين:
١- انه يوحد جهود المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية في مواجهة المشروع الإيراني وحلفاؤه.
٢- انه يعزز جبهة التحالف العربي وحضوره في اليمن في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

واختتم تعليقة مشددا بالقول :” الحزم مطلوب أيها الإخوة”.


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