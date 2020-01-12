العولقي : سيستمر الاخوان في محاولات تعطيل الاتفاق ووضع العراقيل لسببين

4 مايو / خاص



علق عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على استمرار حزب الإصلاح عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر :” سيستمر الإخوان في محاولات تعطيل اتفاق الرياض ووضع العراقيل امام تطبيق بنوده لسببين:

١- انه يوحد جهود المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية في مواجهة المشروع الإيراني وحلفاؤه.

٢- انه يعزز جبهة التحالف العربي وحضوره في اليمن في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

واختتم تعليقة مشددا بالقول :” الحزم مطلوب أيها الإخوة”.