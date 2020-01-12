4 مايو
العولقي : سيستمر الاخوان في محاولات تعطيل الاتفاق ووضع العراقيل لسببين
اخبار وتقارير
الأحد – 12 يناير 2020 – الساعة 10:49 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
علق عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على استمرار حزب الإصلاح عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر :” سيستمر الإخوان في محاولات تعطيل اتفاق الرياض ووضع العراقيل امام تطبيق بنوده لسببين:
١- انه يوحد جهود المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية في مواجهة المشروع الإيراني وحلفاؤه.
٢- انه يعزز جبهة التحالف العربي وحضوره في اليمن في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
واختتم تعليقة مشددا بالقول :” الحزم مطلوب أيها الإخوة”.