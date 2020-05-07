4 مايو
العولقي : كفى حروب ظالمة وقهر ومصادرة لحق الجنوبيين
اخبار وتقارير
الخميس – 07 مايو 2020 – الساعة 03:09 ص بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
اكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على حب الجنوبيين لوطنهم وتراب ارضهم.
وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر :” نحن كغيرنا من شعوب العالم لا نرى أن هناك من يحب وطنه ويقدس ترابه أكثر منا كجنوبيين”.
وأضاف ” من المهرة إلى باب المندب والجُزر وطن نسكنه ويسكننا، نهيم بنسمات هوائه ، وممتنين لانتمائنا له.
وتابع ” كفى حروب ظالمة وقهر ومعاناة ومصادرة لحق الجنوبيين ومن قدم الدم الغالي لرفض الحوثي لن يسلم وطنه للإخوان.
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