العولقي : كفى حروب ظالمة وقهر ومصادرة لحق الجنوبيين

4 مايو / خاص



اكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على حب الجنوبيين لوطنهم وتراب ارضهم.

وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر :” نحن كغيرنا من شعوب العالم لا نرى أن هناك من يحب وطنه ويقدس ترابه أكثر منا كجنوبيين”.

وأضاف ” من المهرة إلى باب المندب والجُزر وطن نسكنه ويسكننا، نهيم بنسمات هوائه ، وممتنين لانتمائنا له.

وتابع ” كفى حروب ظالمة وقهر ومعاناة ومصادرة لحق الجنوبيين ومن قدم الدم الغالي لرفض الحوثي لن يسلم وطنه للإخوان.