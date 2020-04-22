العولقي : ما تشهده عدن وصمة عار في جبين التحالف والشرعية

4 مايو / خاص

اكد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ان التحالف يتحمل مسؤولية تسليمة المؤسسات الايرادية الى حكومة شرعية الفساد بعد تفاقم معاناة المواطنين وما شهدتة عدن اليوم من كارثة السيول.

وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر :” في أغسطس ٢٠١٩م استلمت لجنة التحالف العربي المصافي والميناء والبنك المركزي في عدن من المجلس الإنتقالي الجنوبي وأعاد التحالف حكومة الشرعية لاحقا إلى عدن ومكنها من كل الموارد.

وأضاف ” ما تشهده عدن وصمة عار في جبين التحالف والشرعية ولا يظن أحد انه يحارب المجلس الانتقالي بهذه الأساليب القذرة”.

