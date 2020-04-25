العولقي مخاطباً التحالف:الشرعية تنهب الموارد باطلاعكم وحمايتكم لها في عدن

حمل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي التحالف العرب مسؤولية تردي الاوضاع بالعاصمة عدن لرفض الحكومة الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض.

وخاطب العولقي في تغريدات له على تويتر التحالف قائلا:أقولها بصراحة.. هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق قيادة التحالف العربي إزاء معاناة الناس وتردي الأوضاع الخدمية في عدن.

وتابع قائلا:أخي مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف العربي في عدن،إخواني في البرنامج السعودي ومركز الملك سلمان عدن بحاجتكم في هذه الظروف الصعبة.

واستطرد بالقول :اذكر قيادة التحالف ان الحكومة ترفض الوفاء بالتزاماتها السياسية والإدارية والعسكرية التي وقعت عليها في اتفاق الرياض ولا زالت تستلم وتنهب موارد البلاد لحد اليوم باطلاعكم وحمايتكم لها في عدن.

واضاف:غير معقول ما يحدث وعدن ومدن الجنوب كافة صمام أمان التحالف ومجحف بحقها هذا الفساد والعبث!