اليمن العربي

العولقي : مخطط الإخوان يستهدف علاقة السعودية والإمارات

28 أبريل، 2020
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أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن مخطط تنظيم الإخوان الدولي يستهدف ضرب العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

 

وقال العولقي في تغريدة له بتويتر، “مخطط إخوان اليمن ومعهم إخوان السعودية: استهداف علاقة الرياض بابوظبي” .. مشيراً إلى التحريض على التواجد السعودي في الجنوب بعد سنوات من التحريض على التواجد الإماراتي .

 

واضاف “وأخيرا محاولات الوقيعة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي وقيادة التحالف. مخطط يهدف لتقويض التحالف وشركاؤه فلا تخدموا مكائد الإخوان

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