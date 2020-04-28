اليمن العربي
العولقي : مخطط الإخوان يستهدف علاقة السعودية والإمارات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن مخطط تنظيم الإخوان الدولي يستهدف ضرب العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .
وقال العولقي في تغريدة له بتويتر، “مخطط إخوان اليمن ومعهم إخوان السعودية: استهداف علاقة الرياض بابوظبي” .. مشيراً إلى التحريض على التواجد السعودي في الجنوب بعد سنوات من التحريض على التواجد الإماراتي .
واضاف “وأخيرا محاولات الوقيعة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي وقيادة التحالف. مخطط يهدف لتقويض التحالف وشركاؤه فلا تخدموا مكائد الإخوان“
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