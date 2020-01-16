العولقي: مشروع التهليل للتدخلات التركية والايرانية في البلاد العربية حاقد ومريض ولن يكتب له النجاح

4 مايو / خاص

اعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي ترحيب وتهليل الاخوان بالتدخلات التركية والايرانية في البلدان العربية منطق مشوه ومشروع حاقد ومريض.

وقال العولقي في تغريدة له على “تويتر” : “يعتبرون إسناد السعودية ومصر والإمارات لعدد من البلدان العربية إستعمار بينما يهللون للتدخلات التركية والإيرانية في بلاد العرب ويعملون على تعزيز حضورها بكل السُبل”.

مؤكدا ان هذا المنطق والمشروع المشوه والحاقد والمريض لن يُكتب له النجاح باذن الله تعالى.

واختتم بالقول : “بلاد العرب أوطاني”.