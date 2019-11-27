المشهد العربي

العولقي: معظم حصة شبوة من مبيعات النفط تنفق على المجهود الحربي لمليشيات الإصلاح

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 25 دقيقة
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قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، اليوم، إن تنامي الإرهاب والاقتتال القبلي والانفلات الأمني حقائق ماثلة في شبوة، مشيرًا إلى أن معظم حصة شبوة من مبيعات النفقط تنفق على المجهود الحربي لمليشيات حزب الإصلاح.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الاقتتال القبلي وسيل الدماء الذي تشهده أحد مناطق شبوة مساء اليوم على بعد كيلو مترات قليلة من عتق يعري أكاذيب إعلام الإخوان عن منجزات سلطتهم. تنامي الإرهاب والاقتتال القبلي والانفلات الأمني حقائق ماثلة في شبوة ومعظم حصة شبوة من مبيعات النفط انفقت وتنفق مجهود حربي لمليشيات الإصلاح”.

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المشهد العربي

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