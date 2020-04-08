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العولقي : ممارسات الاخوان العدوانية دخلية على شبوة وستطوى

8 أبريل، 2020
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خاطب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، إصلاحيي شبوة عقب اختطاف قوات امنية تابعة لحكومة الشرعية رئيس انتقالي شبوة الشيخ علي محسن السليماني، مذكرا اياهم بالايادي البيضاء لقوات النخبة.

وقال العولقي  في تغريدة عبر “تويتر” : “نذكر الإصلاحيين في شبوة أن المجلس الانتقالي وقوات النخبة لم تتعرض لهم بالقتل أو التنكيل ولسنا نادمين على أن أيادينا بيضاء بل نعتز بذلك”.

وأضاف: “تذكروا أن صفحتكم المخزية بعد 2011م طُويت سريعاً وهذه الممارسات العدوانية الدخيلة على شبوة ومجتمعها ستطوى والضحايا والمتضررين يعرفون خصومهم جيداً”.

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