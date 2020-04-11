العولقي : يجب التحلي بروح المسؤولية وتضافر الجهود للحد من انتشار كورونا

4 مايو / خاص



شدد عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي بعد ظهور اول حالة كورونا بالشحر على تضافر الجهود للحد من انتشار الوباء.

وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر ” مع الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في حضرموت يجب التحلي بروح المسؤولية وتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحد من انتشاره.

ووجه العولقي تحية الى محافظ حضرموت فرج البحسني على شفافية السلطة المحلية والإعلان عن الحالة.

واضاف ” من يسعون لتسييس “الإصابة” لم ولن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية يوما ، مؤكدا بان إقحام الإمارات مجرد مكايدة سياسية ومهاجمة للبحسني لانه لم يغلق الميناء ، وهذا الأسلوب يعبر عن جهل، فاحتياجات الناس الأساسية تصل عبر الموانئ، والمنطق هو تشديد إجراءات الوقاية والسلامة.