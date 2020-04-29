نيوز يمن

العولقي يحذر من مخطط إخواني لتأزيم علاقة الانتقالي بقيادة التحالف

29 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-29 02:28:10

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي، الثلاثاء، إن “مخطط إخوان اليمن ومعهم إخوان السعودية، استهداف علاقة الرياض وأبوظبي”.

وأشار العولقي، في تدوينة على حسابه في “تويتر”، رصدها “نيوزيمن”، إلى “التحريض على التواجد السعودي في الجنوب بعد سنوات من التحريض على التواجد الإماراتي”.

وأضاف إن من ضمن مخطط الإخوان أخيراً “محاولات الوقيعة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف”.

واعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أن “المخطط يهدف لتقويض التحالف وشركائه”، مضيفا: “فلا تخدموا مكائد الإخوان”.

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