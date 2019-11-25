4 مايو

العولقي يكشف عن لجنة الانتقالي العسكرية والامنية الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض

4 مايو 4 مايو منذ 14 دقيقة
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اخبار وتقارير


الأحد – 24 نوفمبر 2019 – الساعة 09:01 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص


كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، أسماء لجنة ممثلي المجلس الانتقالي المكلفين بالأشراف على تنفيذ اتفاق الرياض.
وقال العولقي في تغريدة عبر منصة تويتر : “هناك لجنة مشتركة بقيادة التحالف تضم ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مهامها تنفيذية على الأرض بموجب بنود الملحقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض”.
وأضاف: “على رأس اللجنة من جهتنا محسن عسكر وعضوية عبداللطيف السيد، وصالح السيد، والبوحر، والثوباني، والنوبي، والربيعي وكلهم يحظوا بثقة أبناء الجنوب”.

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4 مايو

4 مايو

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