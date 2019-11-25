العولقي يكشف عن لجنة الانتقالي العسكرية والامنية الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض



4 مايو / خاص



كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، أسماء لجنة ممثلي المجلس الانتقالي المكلفين بالأشراف على تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال العولقي في تغريدة عبر منصة تويتر : “هناك لجنة مشتركة بقيادة التحالف تضم ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مهامها تنفيذية على الأرض بموجب بنود الملحقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض”.

وأضاف: “على رأس اللجنة من جهتنا محسن عسكر وعضوية عبداللطيف السيد، وصالح السيد، والبوحر، والثوباني، والنوبي، والربيعي وكلهم يحظوا بثقة أبناء الجنوب”.