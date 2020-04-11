العولقي ينفي سيطرة الاخوان على معسكر القوات الخاصة بسقطرى

نفى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي صحة ما يشاع عن سيطرة ميليشيا الاخوان اليمنية على معسكر القوات الخاصة في ارخبيل سقطرى.

وقال على صفحته في تويتر : “‏لا صحة لسيطرة مليشيات الإصلاح على معسكرات القوات الجنوبية في سقطرى .

واضاف : “معسكر الحزام في حديبو عاصمة الأرخبيل، ومعسكر آخر في مديرية قلنسية.. وهناك كتيبة دفاع ساحلي التي والت للمجلس الانتقالي الجنوبي ومعسكرها في حديبو.. الوضع تحت السيطرة والمبالغات المنشورة تهدف إلى تفجير الوضع في سقطرى.”