العيسي يغرم نادي وحدة عدن نصف مليون ريال ..والسبب؟

اصدر رجل الاعمال المتنفذ المقرب من الشرعية ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدمأحمد صالح العيسى،قرارا قضى بتغريم نادي وحدة عدن الرياضي نصف مليون ريال، عقابا لجماهير النادي على رفع علم الجنوب خلال مباراة الفريق التي وصفها بقراره بالمخالفة.

كما توعد العيسي في قراره بحرمان جماهير نادي الوحدة من حضور مباريات الفريق واللعب بدون جمهور، إذا تكررت واقعة رفع علم الجنوب بمباريات الفريق.

وطالب العيسي في قراره نادي الوحدة بتسديد الغرامة قبل المبارة الاخيرة من الدور الاول للبطولة

وكان جمهور وحدة عدن رفع اعلام دولة الجنوب وصور اللواء عيدروس الزبيدي في المدرجات خلال مباراه فريقة ضد اهلي صنعاء في الجولة الثانية من الدوري التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية المقامة حاليا بمدينة سيئون .