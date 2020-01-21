4 مايو

العيسي يغرم نادي وحدة عدن نصف مليون ريال ..والسبب؟

21 يناير، 2020
0

اصدر رجل الاعمال المتنفذ المقرب من الشرعية ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم
أحمد صالح العيسى،قرارا قضى بتغريم نادي وحدة عدن الرياضي نصف مليون ريال، عقابا لجماهير النادي على رفع علم الجنوب خلال مباراة الفريق التي وصفها بقراره بالمخالفة.

كما توعد العيسي في قراره بحرمان جماهير نادي الوحدة من حضور مباريات الفريق واللعب بدون جمهور، إذا تكررت واقعة رفع علم الجنوب بمباريات الفريق.

وطالب العيسي في قراره نادي الوحدة بتسديد الغرامة قبل المبارة الاخيرة من الدور الاول للبطولة

وكان جمهور وحدة عدن رفع اعلام دولة الجنوب وصور اللواء عيدروس الزبيدي في المدرجات خلال مباراه فريقة ضد اهلي صنعاء في الجولة الثانية من الدوري التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية المقامة حاليا بمدينة سيئون .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العيسي ريال عدن مليون نادي نصف والسبب وحدة يغرم

إقرا أيضا

Photo of السعودية تدين الاعتداء الارهابي الحوثي بمأرب

السعودية تدين الاعتداء الارهابي الحوثي بمأرب

21 يناير، 2020
Photo of اشتباكات حوثية في صنعاء تخلف قتلى وجرحى

اشتباكات حوثية في صنعاء تخلف قتلى وجرحى

21 يناير، 2020
Photo of إيران تهدد بانسحابها من الاتفاق النووي

إيران تهدد بانسحابها من الاتفاق النووي

21 يناير، 2020
Photo of عاجل.. كمين مسلح يسقط عدد من القتلى والجرحى بوادي حضرموت

عاجل.. كمين مسلح يسقط عدد من القتلى والجرحى بوادي حضرموت

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق