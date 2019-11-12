العَطَوِي و المَاس يشهدان تركيب المُحَوِّل الكهربائي لحقل مياه مَغرَس نَاجِي في لحج

شهد الأستاذ عادل محمَّد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج ، و المهندس مَعِين المَاس ، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوڤمبر 2019 م ، بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن بمحافظة لحج ، أعمال مشروع تركيب المُحَوِّل الكهربائي الجديد ، الخاص بحقل مياه الشِّرب النَّقية بمنطقة مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن ، و هو الحقل المُغَذِّي لمدينة الحَوطَة عاصمة محافظة لحج ، و المُمَوِّن لسكانها بالمياه الآمنة .

و قال الأستاذ عادل محمَّد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج : إنَّ المشروع نفسه يأتي بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي ( I . D . A ) ، و تنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع ، بإشراف المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج .

و أضاف قائلاً : إنَّ المشروع ذاته ، استهدف تركيب مُحَوِّل طاقة كهربائية بقدرة 2 ميغا وات ، لحقل مياه شرب منطقة مَغرَس نَاجِي ، الذي يستفيد منه عشرات الآلاف من السكان المحليين بمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن بمحافظة لحج .

مؤكداً أنَّ المشروع الحيوي المهم عينه ، استقبله المواطنون بالفرح الغامر ، لكونه يشكِّل دفعة إلى الأمام نحو تحسين أداء تقديم خدمة مائية سلسة للأهالي . . ناقلاً التثمين العالي لقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، متمثِّلة في معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع . . و أعرب عن أمله في اتساع رقعة تدخُّلات المكتب الإنسانية ، في مشاريع استراتيجية مستقبلية خاصة بالمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج .

حضر أعمال تركيب المُحَوِّل الكهربائي أيضاً ، الأستاذ فيدل محمد عثمان الفقيه ، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج لشؤون المؤسسة ، و الأستاذ طلال عبد الجليل ردمان عبدان ، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة للشؤون المالية و الإدارية ، و الأستاذ نبيل صالح علي العُزَيبِي ، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة للشؤون الفنية ، و الأستاذ خالد محمد عَلوَة ، مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، و الأستاذ أشرف حسين ، استشاري مشاريع الكهرباء بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع ، و الأستاذ مروان سيف ، استشاري مشاريع الأعمال المدنية بالمكتب .

* من عيدروس زكي السَّقَّاف