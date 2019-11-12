عدن الغد

العَطَوِي و المَاس يشهدان تركيب المُحَوِّل الكهربائي لحقل مياه مَغرَس نَاجِي في لحج

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 20 دقيقة
0 دقيقة واحدة
العَطَوِي و المَاس يشهدان تركيب المُحَوِّل الكهربائي لحقل مياه مَغرَس نَاجِي في لحج

شهد الأستاذ عادل محمَّد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج ، و المهندس مَعِين المَاس ، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع ، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوڤمبر 2019 م ، بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن بمحافظة لحج ، أعمال مشروع تركيب المُحَوِّل الكهربائي الجديد ، الخاص بحقل مياه الشِّرب النَّقية بمنطقة مَغرَس نَاجِي بمديرية تُبَن ، و هو الحقل المُغَذِّي لمدينة الحَوطَة عاصمة محافظة لحج ، و المُمَوِّن لسكانها بالمياه الآمنة .
و قال الأستاذ عادل محمَّد سعيد حيدر العَطَوِي ، المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج :  إنَّ المشروع نفسه يأتي بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي ( I . D . A ) ، و تنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع ، بإشراف المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج  .
و أضاف قائلاً :  إنَّ المشروع ذاته ، استهدف تركيب مُحَوِّل طاقة كهربائية بقدرة 2 ميغا وات ، لحقل مياه شرب منطقة مَغرَس نَاجِي ، الذي يستفيد منه عشرات الآلاف من السكان المحليين بمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن بمحافظة لحج  .
مؤكداً أنَّ المشروع الحيوي المهم عينه ، استقبله المواطنون بالفرح الغامر ، لكونه يشكِّل دفعة إلى الأمام نحو تحسين أداء تقديم خدمة مائية سلسة للأهالي . . ناقلاً التثمين العالي لقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، متمثِّلة في معالي اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي ، محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي للمحافظة قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع . . و أعرب عن أمله في اتساع رقعة تدخُّلات المكتب الإنسانية ، في مشاريع استراتيجية مستقبلية خاصة بالمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج .
حضر أعمال تركيب المُحَوِّل الكهربائي أيضاً ، الأستاذ فيدل محمد عثمان الفقيه ، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج لشؤون المؤسسة ، و الأستاذ طلال عبد الجليل ردمان عبدان ، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة للشؤون المالية و الإدارية ، و الأستاذ نبيل صالح علي العُزَيبِي ، نائب المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة للشؤون الفنية ، و الأستاذ خالد محمد عَلوَة ، مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بالمحافظة ، و الأستاذ أشرف حسين ، استشاري مشاريع الكهرباء بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الـ ( يونپس ) لمحافظات عدن و لحج و أبين و الضالع ، و الأستاذ مروان سيف ، استشاري مشاريع الأعمال المدنية بالمكتب .
* من عيدروس زكي السَّقَّاف

الوسوم
العطوي الكهربائي الماس المحول تركيب في لحج لحقل مغرس مياه ناجي يشهدان
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of اختتام الدورة التدريبية لمتطوعات صحة المجتمع بمديريات ردفان

اختتام الدورة التدريبية لمتطوعات صحة المجتمع بمديريات ردفان

منذ 4 دقائق
Photo of حملة كتابي مساهمة بالشمايتين تواصل جمع الكتب المدرسية وتناشد رجال الإعمال والخير والمغتربين بطباعة الكتب

حملة كتابي مساهمة بالشمايتين تواصل جمع الكتب المدرسية وتناشد رجال الإعمال والخير والمغتربين بطباعة الكتب

منذ 37 دقيقة
Photo of مدير عام الصحة والسكان ابين يتفقد عدد من المرافق الصحية ويشدد على الانضباط الوظيفي

مدير عام الصحة والسكان ابين يتفقد عدد من المرافق الصحية ويشدد على الانضباط الوظيفي

منذ 55 دقيقة
Photo of أمن مديرية سيئون والنيابة العامة ينفذان حكم محكمة بإزالة مبنى قائم في حي مريمة

أمن مديرية سيئون والنيابة العامة ينفذان حكم محكمة بإزالة مبنى قائم في حي مريمة

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق