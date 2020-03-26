الغاء تصاديق مدارس خاصة بالخرطوم

السودان اليوم:

أصدر مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم عبد الكريم حسن قراراً بإلغاء تصاديق عدد من المدارس الخاصة.

واضاف بحسب” وكالة السودان للأنباء” أن إلغاء التصاديق جاء لمخالفتها أمر القرار الصادر من المدير العام للتعليم بالولاية والخاص بتعطيل الدراسة بمدارس الولاية بسبب جائحة كورونا منعاً لانتشار المرض، وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التربية الاتحادية.

والمدارس التي تم الغاء تصاديقها هي: “نادر عطا الثانوية الخاصة بنين بمحلية جبل أولياء، الحصاد التربوي الثانوية الخاصة بنات، محلية كرري، رواد المعالي الثانوية الخاصة بنين محلية كرري، وزكريا الثانوية الخاصة بنات محلية كرري”.

وطالب القرار إدارات التعليم الخاص بالمحليات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.

صحيفة السوداني