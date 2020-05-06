الغذاء العالمي يعلن اليوم الأربعاء موعداً لبدء صرف المعونات النقدية للمستفيدين من مشروع مساعداته بمسيمير لحج.

اعلن فريق مشروع الأمن الغذائي التابع لبرنامج الغذاء العالمي بمديرية المسيمير محافظة لحج عن بدء عملية صرف المساعدات النقدية للمستفيدين مشروع تدخله الأغاثي بمديرية المسيمير محافظة لحج.

ولفت الأستاذ بسام جمال سعيد منسق المشروع انظار كافة ابناء مديرية المسيمير المستفيدين من برنامج الأغذية العالميWFP والتي تنفذه المؤسسة الطبية الميدانية FMF الى ان عملية صرف الحوالات النقدية لدورة ابريل2020م سوف تبدأ اعتباراً من يوم هذا الأربعاء الموافق 6.5.2020 وسوف تنتهي في تاريخ 16.5.2020، مشيراً الى ان عملية منح هذه المعونات سوف تتم عبر وكلاء شركة الكريمي للصرافة المعتمدين في المديرية.

واوضح بسام جمال بان عملية الصرف ستتم بصورة استثائية خاصة في ظل المخاوف من انتشار جائحة كورنا وانطلاقاً من الحرص على سلامة المستفيدين من مشروع الحوالات النقدية في مديرية المسيمير فقد تم عمل عده اجراءات احترازية من اجل تنظيم هذه العملية والحد من التجمعات امام نقاط التوزيع واهمها عمل جدول زمني لتسيير صرف الحوالات لكل مركز على حده، مؤكداً بان آلية الصرف ستتم عن طريق البطائق الإلكترونية الخاصة التي تم منحت للمستفيدين في وقت سابق وذلك بحسب اليوم والوقت المحدد.

ونوه بسام جمال الى ان اوقات الدوام في شهر رمضان المبارك ستنقسم الى فترتين الأولى تبدأ من الساعة 01:00 ظهراً الى 05:00 مساء، والثانية من الساعه 08:00 الى 12:00 ليلاً،.مطالباً الجميع بضرورة التقيد والإلتزام بكافة التعليمات والحضور في الأماكن والأوقات المحددة لإستلام معوناتهم والتي هي 6500 ريال للفرد الواحد.

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