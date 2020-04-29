4 مايو

الغذاء العالمي يعلن تقليص مساعداته لليمن الى النصف

29 أبريل، 2020
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الأربعاء – 29 أبريل 2020 – الساعة 02:34 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ متابعات

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن تقليص المساعدات المقدمة إلى النصف في اليمن.

وأكد البرنامج أن عمليات الأغذية العالمي في اليمن تواجه نقصاً حاداً في التمويل، جراء العمل في بيئة بالغة الصعوبة.

وشدد على أنه لم يعد أمامه في الوقت الراهن خيار، سوى تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف لتفادي توقفها كاملاً.

وأعرب البرنامج عن قلقة البالغ إزاء تأثير فيروس كورونا المستجد على اليمن.

ونوه إلى أن خطر انتشار كورونا بمثابة كارثة إنسانية للملايين في اليمن، داعياً إلى مساعداته في مشاريع الاستجابة للاحتياجات الماسة.

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