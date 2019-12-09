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الغربال يصدم رابطة المريخ بقطر وأنصار الأحمر ويرفض التجديد

9 ديسمبر، 2019
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السودان اليوم :

اصدرت رابطة مشجعي المريخ بدولة قطر بيانا بشأن محمد عبد الرحمن مهاجم الفريق مطلق السراح واوضحت الرابطة في بيانها أنهم جلسوا مع اللاعب واتفقوا معه على كل التفاصيل المتعلقة بإعادة قيده، وأكدوا التزامهم بتسليم اللاعب مبلغ (50) ألف دولار فور عودته للخرطوم على أن يكملوا مبلغ للتعاقد (150) ألف دولار لمدة (3) سنوات مع ضمان إطلاق سراحه لأي ناد يرغب في التعاقد معه خلال فترة قيده غير أن اللاعب رفض العرض، مؤكدا أن امامه عددا من عروض الاحتراف الخارجي.







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