الغرفة التجارية بعدن تتعهد لـالانتقالي بتوفر السلع

طالب اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة عدن، بالتدخل للتخفيف من الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وشدد، خلال استقباله، رئيس الغرفة التجارية في عدن، أبوبكر باعبيد، على ضرورة وضع حد لجشع بعض التجار، ومنع استغلال الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، جراء انتشار وباء كورونا.

ودعا إلى تأمين احتياجات العاصمة عدن والجنوب بالمواد الغذائية، لحين انتهاء الأزمة بسلام.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية في عدن، توفير المواد الأساسية للمواطن في العاصمة عدن خلال الثلاث الأشهر المقبلة كحد أدنى، مطمئناً الشارع الجنوبي بأن المواد الغذائية متوفرة ولا داعي للهلع في عملية الشراء.

وأشار إلى مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي، بجهوده الذاتية لحل الاشكاليات العالقة والظواهر السلبية المستحدثة منذ حرب 2015، حرصا على تأمين حياة كريمة للجنوب.

وتعهد بتذليل الصعاب أمام عمل الغرفة التجارية، وغيرها من القطاعات الخدمية، لتيسير حياة المواطنين، وسط الارتفاع الفاحش في الأسعار.

شارك في اللقاء مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الاقتصادية، عبدالوهاب التميمي، ومدير مكتب رئيس الجمعية، والدكتور أحمد عقيل باراس.