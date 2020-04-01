نيوز يمن

الغيثي: القوات الجنوبية تواجه 3 جبهات في وقت واحد

2 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-01 22:18:58

قال الدكتور عبدالله مبارك الغيثي، عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، إن القوات الجنوبية تواجه ثلاث جبهات في آن واحد، هي: “مليشيا الحوثي، وشرعية الإخوان، والخلايا الإرهابية في عدن”.

وغرد الغيثي، وهو أكاديمي جنوبي، على حسابه في تويتر، الأربعاء، قائلاً: “القوات المسلحة الجنوبية تواجه ثلاث جبهات في آن واحد: الحوثي وضغطه المستمر في الضالع، وشرعية الإصلاح وتحشيداتها في أبين وشبوة، والخلايا الإرهابية داخل عدن.

وتابع: “يضاف إلى هذه الجبهات الدور المقلق الذي تقوم به القوات السعودية في عدن من جلب أفراد وسلاح لصالح شرعية الإصلاح”، حد قوله.

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