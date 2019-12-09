أخبار نادي برشلونة

الفرصة الأخيرة .. فرق مهددة بمغادرة دوري أبطال أوروبا

10 ديسمبر، 2019
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الفرصة الأخيرة .. فرق مهددة بمغادرة دوري أبطال أوروبا

من سينجو ومن سيغادر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات؟

تقام هذا الأسبوع الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وهي الجولة التي ستكون مفصلية في مصير كل الفرق التي لم تحسم موقفها حتى الآن.

ويشهد هذا الأسبوع من كل عام وداع بعض الفرق للبطولة وتوجه البعض الآخر للدوري الأوروبي لاستكمال موسمهم في البطولة الأقل قوة.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا أبرز الفرق التي لم يُحسم موقفها بعد من الصعود أو الخروج أو التحول للدوري الأوروبي:

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