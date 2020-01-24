الفرق المتأهلة إلى دور 16 من كأس ملك إسبانيا .. ريال مدريد وبرشلونة والبقية

سبورت 360 – انتهت مساء اليوم الخميس فعاليات الدور 32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وقد شهدت هذه المرحلة عدة مفاجآت من بينها خروج أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو، ناهيك عن تأهل عدة أندية تنشط بالدرجات الدنيا.

ومن المنتظر أن تقام قرعة الدور ثمن النهائي يوم الجمعة 24 يناير من شهر يناير الجاري، وذلك انطلاقاً من الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة (1:00 بتوقيت إسبانيا و12:00 ظهراً بتوقيت المغرب).

الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا:

وحجز 16 فريقاً بطاقة التأهل لهذا الدور، ويتعلق الأمر بكلٍ من: برشلونة، ريال مدريد، إشبيلية، فالنسيا، ريال سوسيداد، أتليتك بلباو، فياريال، غرناطة، أوساسونا، ريال سرقسطة، تينيريفي، ميرانديس، ليجانيس، رايو فاليكانو، باداجوز وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا.

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور بعد فوزه على إيبيزا بهدفين مقابل هدف، بينما اجتاز ريال مدريد عقبة يونيونستاتس بنتيجة (3/1)، أما أتلتيكو مدريد فقد فشل في التأهل بعدما سقط بهدفين مقابل هدف أمام كولتورال ديبورتيفا ليونيسا الممارس في الدرجة الثانية.

وكان الروخي بلانكوس قريباً من اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بفضل هدف أنخيل كوريا في الدقيقة 62، لكن أصحاب الأرض سجلوا هدف التعادل عبر جولين كاستانيدا قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، وفي الدقيقة 108، سجل سيرجيو بينيتو هدفاً قاتلاً منح به فريقه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وحقق ميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه سيلتا فيجو، فيما صعد أتلتيك بيلباو لدور الـ16 عقب فوزه بركلات الترجيح (5/4) على مضيفه إلتشي.

وستقام مباريات ثمن النهائي على أرضية ملعب الفريق الذي ينشط بالدرجة الدنيا، أما إذا تواجه فريقين من نفس الدرجة، فاللقاء سيكون بملعب الفريق الذي يتم سحب اسمه أولاً في القرعة.

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