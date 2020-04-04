4 مايو

الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي يعزي اولاد نصيب العامري بوفاة والدهم

4 أبريل، 2020
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بعث اعضاء الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي برقية عزاء الى اكرم نصيب العامري وكافة افراد اسرته وذلك بوفاة المغفور له والدهم .

وجاء في برقية العزاء :
بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره يتقدم كافة اعضاء الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي بخالص العزاء وعظيم المواساة الى اكرم نصيب العامري وكافة افراد اسرته وذلك بوفاة والدهم :
المناضل والتربوي القدير ورجل الأعمال المعروف الأستاذ / نصيب العامري عضو الجمعية الوطنية وعضو لجنة التخطيط والتنمية والاستثمار ، واحد اعضاء الفريق الاقتصادي للمجلس .
والذي وافته المنية ، سائلين المولى عز وجل بان يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم كافة افراد أسرته وجميع اهله وذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الاسيفون :
الدكتور / عبدالسلام حُميد
المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .

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