الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي يعزي اولاد نصيب العامري بوفاة والدهم
بعث اعضاء الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي برقية عزاء الى اكرم نصيب العامري وكافة افراد اسرته وذلك بوفاة المغفور له والدهم .
وجاء في برقية العزاء :
بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره يتقدم كافة اعضاء الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي بخالص العزاء وعظيم المواساة الى اكرم نصيب العامري وكافة افراد اسرته وذلك بوفاة والدهم :
المناضل والتربوي القدير ورجل الأعمال المعروف الأستاذ / نصيب العامري عضو الجمعية الوطنية وعضو لجنة التخطيط والتنمية والاستثمار ، واحد اعضاء الفريق الاقتصادي للمجلس .
والذي وافته المنية ، سائلين المولى عز وجل بان يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم كافة افراد أسرته وجميع اهله وذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الاسيفون :
الدكتور / عبدالسلام حُميد
المستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .