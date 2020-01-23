الفريق الميداني ينفذ نزولا ميدانيا للواء الريان بالمنطقة العسكرية الثانية

ضمن انشطة وبرامج شعبة التوجيه المعنوي نفذ الفريق الميداني بالشعبة، نزولا للواء الريان بالمنطقة العسكرية الثانية.

حيث كان في إستقبال الفريق الميداني اركان لواء الريان العقيد احمد العامري ورئيس العمليات الرائد جلال التميمي وركن التدريب العقيد قطيان باقطيان وقائد دورة حماية القائد الملازم ثاني علي الشرحي، وتم خلال لقائهم مناقشة سبل تطوير الانشطة والفعاليات وتكثيف الدورات التدريبة والمحاضرات التوجيهية والتوعوية للافراد.

كما قام الفريق الميداني لشعبة التوجيه المعنوي بإلقاء محاضرة توجيهية لمنتسبي دورة حماية القائد حثهم فيها على تكثيف الجهود والتعاون فيما بينهم بالإنضباط والإلتزام ورفع الروح المعنوية والجاهزية القتالية واليقظة العالية وتفعيل الحس الأمني بكافة الأوقات.

وخلال المحاضرة تم شرح كيفية معرفة اداء التحية العسكرية والفرق بين الرتب العسكرية وكيفية التعامل بين الافراد والقادة في السلك العسكري.

اضافة إلى معرفة القوانين العسكرية واهمية الضبط والربط العسكري والحرص على فهم المبادئ والقيم والترفع بالسلوك العسكري والتحلي بالاخلاق الحميدة في تأدية الواجب الوطني عن كل السلوكيات السيئة وما ينتقص من القيم المبادئ الحضرمية.