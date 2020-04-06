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الفريق بن عزيز يدلي بتصريح هام بشأن المعارك في صرواح.. فيديو

6 أبريل، 2020
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وصف رئيس الأركان في اليمن الفريق صغير عزيز الخسائر التي تكبدها الحوثيون في جبهة صرواح بأطراف مأرب بأنها خسائر كبيرة ونفى أن تكون هناك حاضنة للجماعة في المنطقة معبراً عن الأسف لسقوط ضحايا يدفع بهم مسلحو الجماعة .

جاء ذلك في تصريح تلفزيوني مع الإعلامي محمد العرب لقناة الحدث الفضائية، حيث تحدث عزيز من داخل معسكر كوفل حول مختلف تطورات الجبهة التي تشهد تصعيد غير مسبوق.

وأعلن عزيز أن هناك العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بما فيهم أطفال وعبر عن الأسف للزج بهم فيما وصفها محرقة الحوثي .

وقال إن الجيش يواصل التقدم وإن العمليات مستمرة.

وأضاف: نحن ماضون في تحرير ما تبقى من اليمن الذي يقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية وموعدنا صنعاء بإذن الله” .

وأشاد عزيز بكل أبناء الجيش الوطني ورجال المقاومة والقبائل المساندين لقوات الشرعية في المعارك، كما أشاد كذلك بدعم التحالف بقيادة السعودية مشيراً إلى أن الغارات الجوية لعبت دوراً فعالاً.

 

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الفريق المعارك بتصريح بشأن بن صرواح عزيز في فيديو هام يدلي

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