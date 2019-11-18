عدن الغد

الفضلي يتفقد عدد من المحتاجين بخنفر

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الفضلي يتفقد عدد من المحتاجين بخنفر

ضمن الجولات التفقدية التي يجريها الأستاذ / حسين الفضلي رئيس جمعية بسمة أمل الخيرية تفقد صباح يوم الأحد عدد من المحتاجين في قرية المسيمير وقرية الجسر المحتاجهة إلى المساعدة بمديرية خنفز .
وخلال الزيارة تفقد الفضلي منازل المحتاجين في قرية المسيمير وقرية الجسر والتمس همومهم واستمع الى احتياجاتهم في سبل الحياة وكذلك إحتياج بعض المعاقين حركياً المحتاجين للكراسي المتحركه وكذلك للادوية من الامراض المزمنة .
وقال حسين الفضلي في حديث له ان من ابرز اعمال جمعية بسمة امل الخيرية هي تلمس هموم و إحتياجات الاسر الفقيرة المحتاجه للمساعدة نحن من جانبنا نقوم بتقديم المساعدة عند توفير الامكانيات .
مضيفاً في حديثة اليوم قمنا بالنزول الميداني الى منازل عدد من المحتاجين في قرية المسيمير و قرية الجسر بمديرية خنفر وجلسنا واستمعنا الى ابرز احتياجاتهم ومحاولة مساعدتهم .
مبيناً ان الجمعية قامت بتوزيع 100 قطمة ارز بسمتي ابو 20 كيلو مقدمة من رجل الخير والبر الوالد / جبران الحضرمي ابو محمد الذي قام بتلبية مناشدتنا له .
موجهاً شكره لكل من دعم وساعد جمعية بسمة امل الخيرية .
مناشداً المنظمات الدولية بالتدخل العاجل ومساعدة المناطق المحتاجه وتوفير كل الدعم اللازم للمناطق الاشد احتياجآ.
* المنسق الاعلامي لجمعية بسمة أمل الخيرية

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