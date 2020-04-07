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الفلكي الشوافي يكشف موعد اول ايام شهر رمضان المبارك

7 أبريل، 2020
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كشف الفلكي عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” توقعاته حول بداية رمضان لهذا العام 1441هجرية.

وقال الشوافي في تصريح صحفي بالنسبة لليمن موعد تحري الهلال/ يوم الشك/يوم الغيم/ليلة 30 من شعبان تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر شعبان 1441 هجري الموافق الأربعاء 22 من أبريل 2020، في ذات اليوم يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن بحوالي 24 دقيقة ولم يحقق الاقترن السطحي وقبل ان يحقق كذلك.

الاقتران المركزي (ولادة الهلال فلكيا) و يكون حكم رؤية الهلال مستحيلة وهذا ما نؤكده بشهادتنا هذه بالحساب الفلكي، وبالتالي الخميس متمم لشهر شعبان ومؤكد غرة شهر رمضان المبارك 1441 هجرية تكون يوم الجمعة 24 ابريل 2020.

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